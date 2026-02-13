0 °С
Башкирия будет поставлять негорючие теплозвукоизоляционные материалы за рубеж

Компания ООО «Велес Групп» заключила экспортный контракт с узбекской компанией «Изомаркет», сообщает правительство РБ.  

В ходе 26-й Международной выставки строительных технологий и материалов «BuildTech Uzbekistan 2026», состоявшейся в Ташкенте, башкирская компания ООО «Велес Групп» заключила экспортный контракт с узбекской компанией «Изомаркет» на поставку негорючих теплозвукоизоляционных материалов. Делегация Башкирии участвовала в работе выставки в рамках реализации нацпроекта «Международная коооперация и экспорт». 

Как отметила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии Маргарита Болычева, заключенный контракт открывает новые перспективы для развития предприятия и подтверждает конкурентоспособность продукции из Башкирии на международном уровне.

— Заключение экспортного контракта компанией «Велес Групп» — это не просто коммерческий успех отдельного предприятия. Это убедительный сигнал всему рынку: Башкирия выпускает продукцию мирового уровня. Мы видим, что Узбекистан сегодня — один из наиболее перспективных рынков для нашей республики: 5 место в товарообороте, рост экспорта по ключевым группам, и главное – 83,8 процента нашего товарооборота составляет экспорт. Это означает, что наши предприятия востребованы, им доверяют, с ними хотят работать, — сказала Болычева.

Наиболее показательна динамика роста экспорта в Узбекистан по целому ряду товарных групп: прочих товаров — на 161,1 процента, продукции химической промышленности, каучука — на 83 процента, текстиля, текстильных изделий и обуви — на 68,4 процента, древесины и целлюлозно-бумажных изделий — на 40,2 процента, металлов и изделий из них — на 34,1 процента, продовольственных товаров и сырья — на 3,8 процента.

Кроме того, в работе выставки участвовали компании Башкирии, которые представляют строительную отрасль и промышленность: «КВАДРО», «Аквент», «СТ-Монтаж», «Радиус Сити», «Мегакаунт». В общей сложности они провели свыше 140 деловых встреч и переговоров.

Заинтересованность в стенде Башкирии подтвердили заместитель Торгового представителя России в Узбекистане Игорь Камынин, представитель Минэкономразвития России в Узбекистане Ильдус Халитов, а также представители Министерства строительства Республики Узбекистан.

Башкирские предприятия приняли участие в выставке благодаря поддержке Правительства Башкирии и Центра поддержки экспорта.

Фото: сайт правительства РБ.  

Автор: Алексей ШИЛЬНИКОВ
