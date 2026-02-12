Собранный в Башкирии налог на игорный бизнес уйдёт в федеральный бюджет

«Согласно изменениям в федеральном законодательстве, налог на игорный бизнес в России выводится из состава регионального налога. В связи с этим республиканский закон «О налоге на игорный бизнес» утрачивает силу. Налоги, взимаемые с процессинговых центров и пунктов приема ставок букмекерских контор и тотализаторов, с этого года будут в полном объеме зачисляться в доход федерального бюджета», - приводит пресс-служба парламентариев республики слова председателя Госсобрания РБ Константина Толкачева.

Соответствующие изменения в республиканское законодательство депутаты планируют внести на ближайшем пленарном заседании парламента 26 февраля.

Фото: пресс-служба Госсобрания РБ.