12 Февраля , 12:21

Радий Хабиров поздравил «Росагролизинг» с 25-летием

Глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях разместил пост, в котором поздравил «Росагролизинг» с «замечательной датой» — с четверть вековым юбилеем.

«Нашему сотрудничеству с «Росагролизингом» уже 25 лет. Именно столько существует компания, сегодня она отмечает свой юбилей, — написал глава Башкирии. — За это время наши аграрии получили 5,5 тысячи единиц сельхозтехники на 29 млрд рублей».

Радий Хабиров отметил особую роль сельского хозяйства в жизни региона: «Почти 40 % нашего населения проживает в сельской местности, где АПК является драйвером развития экономики».

Кроме того, глава республики подчеркнул, что 28 процентов закупок аграрной техники в регионе проходит через гослизинговую компанию. По их объемам Башкирия входит в топ-5 регионов страны.

«Этот механизм льготной программы очень удобен для наших сельхозпредприятий, поскольку позволяет обновлять парк сельхозмашин с минимальными единовременными затратами, — пояснил Радий Хабиров. — Впереди — большие планы. В частности, прошлым летом на Петербургском международном экономическом форуме с руководителем компании Павлом Косовым мы договорились о создании в республике сети машинно-технологических станций. Со своей стороны мы прорабатываем программы субсидирования для тех, кто приобретает технику в лизинг».

Фото: пресс-службы минсельхоза РБ.

Автор: Ильдар АХИЯРОВ
