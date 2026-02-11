0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Экономика
11 Февраля , 16:14

В Башкирии за год резиденты ТОР создали более тысячи рабочих мест

За минувший год резиденты ТОР в республике инвестировали в экономику 5,3 млрд рублей и создали более 1 000 новых рабочих мест. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал премьер-министр РБ Андрей Назаров.

В Башкирии за год резиденты ТОР создали более тысячи рабочих мест
В Башкирии за год резиденты ТОР создали более тысячи рабочих мест

Андрей Назаров рассказал, что объем инвестиций оказался почти в два раза больше, чем в 2024 году. «Такая динамика — прямое следствие принятых мер поддержки. По решению главы республики для резидентов ТОР продлены льготные налоговые ставки по УСН до конца 2027 года. Это серьёзное конкурентное преимущество для инвесторов», - написал премьер-министр.

Андрей Назаров отметил успехи в некоторых проектах:

ТОР «Благовещенск» — абсолютный лидер по привлеченным инвестициям (3.5 млрд рублей в 2025 году) и новым рабочим местам; ТОР «Кумертау» лидирует по количеству резидентов — здесь реализуется 35 проектов; ТОР «Белорецк» показывает высокую динамику роста, привлекая новые проекты в сфере туризма, соцуслуг и промышленности.

Всего за время работы ТОР в экономику республики привлечено уже около 18 млрд рублей и создано почти 8 300 рабочих мест. Текущий портфель проектов оценивается в 55 млрд рублей с планами по созданию 12 тысяч рабочих мест.

«Созданные условия работают. Наш курс на всестороннюю поддержку инвестиций будет продолжен — это гарантия устойчивого роста экономики и благополучия жителей Башкортостана», - подчеркнул Андрей Назаров.

Фото: соцсети Андрея Назарова.

Автор: Владимир ЛЕОНТЬЕВ
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru