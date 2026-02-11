В Башкирии за год резиденты ТОР создали более тысячи рабочих мест

Андрей Назаров рассказал, что объем инвестиций оказался почти в два раза больше, чем в 2024 году. «Такая динамика — прямое следствие принятых мер поддержки. По решению главы республики для резидентов ТОР продлены льготные налоговые ставки по УСН до конца 2027 года. Это серьёзное конкурентное преимущество для инвесторов», - написал премьер-министр.

Андрей Назаров отметил успехи в некоторых проектах:

ТОР «Благовещенск» — абсолютный лидер по привлеченным инвестициям (3.5 млрд рублей в 2025 году) и новым рабочим местам; ТОР «Кумертау» лидирует по количеству резидентов — здесь реализуется 35 проектов; ТОР «Белорецк» показывает высокую динамику роста, привлекая новые проекты в сфере туризма, соцуслуг и промышленности.

Всего за время работы ТОР в экономику республики привлечено уже около 18 млрд рублей и создано почти 8 300 рабочих мест. Текущий портфель проектов оценивается в 55 млрд рублей с планами по созданию 12 тысяч рабочих мест.

«Созданные условия работают. Наш курс на всестороннюю поддержку инвестиций будет продолжен — это гарантия устойчивого роста экономики и благополучия жителей Башкортостана», - подчеркнул Андрей Назаров.

Фото: соцсети Андрея Назарова.