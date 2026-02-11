0 °С
11 Февраля , 19:46

Резиденты ТОР вложили в экономику Башкирии более пяти миллиардов рублей

В республике подвели итоги функционирования территорий опережающего развития (ТОР) за 2025 год.

Резиденты ТОР вложили в экономику Башкирии более пяти миллиардов рублей
Резиденты ТОР вложили в экономику Башкирии более пяти миллиардов рублей

За 2025 год инвесторы вложили 5,3 млрд рублей, что почти в два раза больше чем в 2024 году, сообщает пресс-служба правительства РБ.

— В рамках реализации проектов резиденты в 2025 году дополнительно создали более 1000 новых рабочих мест, — прокомментировал первый заместитель премьер-министра — министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов. — Всего на сегодня за все время функционирования ТОР в республике резидентами вложено в проекты порядка 18 млрд рублей и создано почти 8300 новых рабочих мест.

Лидером по объему инвестиций и созданию рабочих мест стал ТОР «Благовещенск». Резиденты направили сюда 3,5 млрд рублей и создали более 700 рабочих мест. Ключевой проект — логистический комплекс OZON с инвестициями в три миллиарда рублей, который обеспечит почти 1000 новых рабочих мест.

По количеству реализуемых проектов лидирует ТОР «Кумертау» с 35 резидентами.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.

Автор: Евгений СОКОЛОВ
