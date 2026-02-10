0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Экономика
10 Февраля , 15:13

В минтруде Башкирии рассказали о стажировке выпускников на предприятиях

В 2025 году 73 процента выпускников вузов и ссузов по итогам стажировки получили постоянное рабочее место в компаниях республики, сообщает пресс-служба правительства РБ.

В минтруде Башкирии рассказали о стажировке выпускников на предприятиях
В минтруде Башкирии рассказали о стажировке выпускников на предприятиях

Связующим звеном в этой работе выступает служба занятости. В прошлом году работодатели пригласили на стажировку около 150 молодых специалистов через кадровые центры «Работа России».

— Наша задача — чтобы каждый выпускник видел в республике пространство для профессиональной реализации, а компании находили мотивированных и подготовленных специалистов. В этом году успешные кейсы сразу трех наших партнеров-работодателей отмечены на федеральном уровне, — рассказала министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова.

Среди лидеров Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи в 2025 году — предприятия «Мелеузовские минеральные удобрения» (в номинации «Наставник PRO») и «Давлекановский комбинат мясных полуфабрикатов» (в номинации «Регион-магнит»). Компании ставят перед собой задачу вовлекать потенциальных молодых коллег в реальные проекты, предлагая достойную оплату труда и культуру открытости. Реализуется эта стратегия, в том числе, через активное взаимодействие с кадровым центром «Работа России».

Для участия в региональной программе стажировки и работодателям, и выпускникам нужно обратиться в кадровые центры «Работа России», которые есть в каждом городе и районе республики.

Фото: сайт правительства РБ

Автор: Жанна МИРОНОВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru