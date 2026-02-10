В минтруде Башкирии рассказали о стажировке выпускников на предприятиях

Связующим звеном в этой работе выступает служба занятости. В прошлом году работодатели пригласили на стажировку около 150 молодых специалистов через кадровые центры «Работа России».

— Наша задача — чтобы каждый выпускник видел в республике пространство для профессиональной реализации, а компании находили мотивированных и подготовленных специалистов. В этом году успешные кейсы сразу трех наших партнеров-работодателей отмечены на федеральном уровне, — рассказала министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова.

Среди лидеров Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи в 2025 году — предприятия «Мелеузовские минеральные удобрения» (в номинации «Наставник PRO») и «Давлекановский комбинат мясных полуфабрикатов» (в номинации «Регион-магнит»). Компании ставят перед собой задачу вовлекать потенциальных молодых коллег в реальные проекты, предлагая достойную оплату труда и культуру открытости. Реализуется эта стратегия, в том числе, через активное взаимодействие с кадровым центром «Работа России».

Для участия в региональной программе стажировки и работодателям, и выпускникам нужно обратиться в кадровые центры «Работа России», которые есть в каждом городе и районе республики.

Фото: сайт правительства РБ