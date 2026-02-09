0 °С
9 Февраля , 17:22

В Уфе отремонтируют воздушную ЛЭП

Сетевики республики ведут капитальный ремонт ЛЭП 110 кВ на севере башкирской столицы, сообщает пресс-служба «Башкирэнерго».

Фото: пресс-служба «Башкирэнерго».

На опорах ремонтируемой линии электропередач размещены сразу две воздушных линии: одна соединяет уфимские ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4, вторая — ТЭЦ-3 с одной из понизительных подстанций 110 кВ.

ЛЭП была введена в работу еще в 1956 году и за прошедшие 70 лет физически и морально устарела. Центральные электрические сети силами подрядной организации ведут замену 11 металлических опор.

Сегодня, 9 февраля, состоялся подъем опоры ЛЭП на одном из наиболее сложных участков трассы — на переходе через железную дорогу. Теперь по обе стороны от пересечения высоковольтной линии с железной дорогой будут установлены опоры высотой 32,6 м и 37,6 м.

Работы ведутся для повышения надежности энергоснабжения нефтехимического комплекса Уфы, пояснили в компании.

Автор: Ильдар АХИЯРОВ
