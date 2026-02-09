0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Экономика
9 Февраля , 16:38

В Башкирии 26 проектов в сфере туризма получили господдержку

В Башкирии в 2025 году в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» оказана поддержка 26 предпринимательским проектам на общую сумму около 45 млн рублей.

В Башкирии 26 проектов в сфере туризма получили господдержку
В Башкирии 26 проектов в сфере туризма получили господдержку

Как сообщает пресс-служба правительства республики, средства были направлены на развитие туристской инфраструктуры.

«Государственная поддержка позволила предпринимателям реализовать проекты в сфере туризма и расширить свою деятельность. Инициативы способствуют повышению уровня туристского сервиса и улучшению условий отдыха для гостей, что, несомненно, повышает привлекательность Башкирии как туристского направления», – прокомментировала министр предпринимательства и туризма РБ Светлана Верещагина.

В результате финансовой поддержки в базах отдыха в республике будут созданы дополнительно 23 пункта проката различного оборудования и снаряжения для активного отдыха.

Помимо этого, предприниматели планируют реализовать несколько дополнительных инициатив по созданию детского игрового комплекса, разработке нового туристского маршрута, организации круглогодичного функционирования бассейна и других.

В 2026 году в рамках реализации национального проекта планируется продолжить предоставление грантов на создание и развитие туристской инфраструктуры. Вся необходимая информация будет размещена на официальном сайте Министерства предпринимательства и туризма РБ.

Напомним, нацпроект «Туризм и гостеприимство» стартовал по распоряжению президента страны Владимира Путина в 2021 году, после обновления срок его реализации продолжен до 31 декабря 2030 года. Основная цель нацпроекта: повышение роли туристической отрасли в экономике страны и увеличение числа туристических поездок до 140 млн к 2030 году.

Фото: пресс-служба правительства РБ.

Автор: Владимир ЛЕОНТЬЕВ
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru