В Башкирии 26 проектов в сфере туризма получили господдержку

Как сообщает пресс-служба правительства республики, средства были направлены на развитие туристской инфраструктуры.

«Государственная поддержка позволила предпринимателям реализовать проекты в сфере туризма и расширить свою деятельность. Инициативы способствуют повышению уровня туристского сервиса и улучшению условий отдыха для гостей, что, несомненно, повышает привлекательность Башкирии как туристского направления», – прокомментировала министр предпринимательства и туризма РБ Светлана Верещагина.

В результате финансовой поддержки в базах отдыха в республике будут созданы дополнительно 23 пункта проката различного оборудования и снаряжения для активного отдыха.

Помимо этого, предприниматели планируют реализовать несколько дополнительных инициатив по созданию детского игрового комплекса, разработке нового туристского маршрута, организации круглогодичного функционирования бассейна и других.

В 2026 году в рамках реализации национального проекта планируется продолжить предоставление грантов на создание и развитие туристской инфраструктуры. Вся необходимая информация будет размещена на официальном сайте Министерства предпринимательства и туризма РБ.

Напомним, нацпроект «Туризм и гостеприимство» стартовал по распоряжению президента страны Владимира Путина в 2021 году, после обновления срок его реализации продолжен до 31 декабря 2030 года. Основная цель нацпроекта: повышение роли туристической отрасли в экономике страны и увеличение числа туристических поездок до 140 млн к 2030 году.

Фото: пресс-служба правительства РБ.