Екатерина Ямщикова: Креативные индустрии набирают обороты

- Во время «Часа креативных индустрий» я предложила провести в Башкирии международный форум этномузыки с круглыми столами, мастер-классами, образовательными лекциями от приезжих и местных экспертов, а также с шоу-кейсами для фолк-коллективов.

На данный момент развитие креативного музыкального направления набирает обороты, проводятся фестивали для различных направлений музыки и появляются площадки для реализации творческих идей авторов и исполнителей. Дальше-больше! Верю в продолжение!

Напомним, что Башкирия присоединилась к Региональному стандарту развития креативных индустрий Агентства стратегических инициатив. В республике принят закон «О развитии креативных (творческих) индустрий в РБ», а также сформирован Совет при главе РБ.

Вклад креативных индустрий по итогам 2025 года в валовый региональный продукт Башкирии составляет 2,0%, или более 50 млрд рублей. В отрасли осуществляют деятельность свыше 9 тысяч хозяйствующих субъектов. Наибольшую долю занимают направления рекламы и пиара, программного обеспечения, дизайна и гастрономии. По итогам юбилейной Национальной премии Республика Башкортостан вошла в тройку лучших креативных регионов России. Это подтверждает эффективность выбранной модели развития и потенциал дальнейшего роста.

