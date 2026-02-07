0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Экономика
7 Февраля , 09:44

Андрей Назаров готов к встрече с предпринимателями Зилаирского района Башкирии

19 февраля в Зилаирском районе Башкортостана состоится встреча премьер-министра правительства республики Андрея Назарова «ЦУР Бизнес. Территория общения» в формате открытого диалога с представителями бизнес-сообщества муниципалитета.

Андрей Назаров готов к встрече с предпринимателями Зилаирского района Башкирии
Андрей Назаров готов к встрече с предпринимателями Зилаирского района Башкирии

Принять участие в мероприятии смогут предприниматели, самозанятые граждане и лица, планирующие открыть собственное дело. Они смогут напрямую задать интересующие их вопросы руководителю кабинета министров по поводу улучшения условий ведения бизнеса и оказания мер поддержки.

– Каждая проведенная встреча показывает запрос бизнеса на общение с представителями региональной власти. Прямой диалог, который мы выстроили, способствует решению тех или иных вопросов, возникающих при открытии бизнеса и ведении дел, – отметил Андрей Назаров.

Напомним, встречи с представителями бизнес-сообществ муниципалитетов проходят по поручению главы Республики Башкортостан Радия Хабирова. Они помогают выстраивать системное взаимодействие с предпринимателями и инвесторами, а также позволяют оперативно решать вопросы улучшения условий бизнес-деятельности.

Для регистрации в качестве участника открытого диалога «ЦУР Бизнес. Территория общения» необходимо заполнить анкету на Инвестиционном портале Республики Башкортостан. Регистрация открыта до 16 февраля, количество мест ограничено, сообщает пресс-служба правительства Республики Башкортостан.

Фото: пресс-служба правительства Республики Башкортостан.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru