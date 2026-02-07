Андрей Назаров готов к встрече с предпринимателями Зилаирского района Башкирии

Принять участие в мероприятии смогут предприниматели, самозанятые граждане и лица, планирующие открыть собственное дело. Они смогут напрямую задать интересующие их вопросы руководителю кабинета министров по поводу улучшения условий ведения бизнеса и оказания мер поддержки.

– Каждая проведенная встреча показывает запрос бизнеса на общение с представителями региональной власти. Прямой диалог, который мы выстроили, способствует решению тех или иных вопросов, возникающих при открытии бизнеса и ведении дел, – отметил Андрей Назаров.

Напомним, встречи с представителями бизнес-сообществ муниципалитетов проходят по поручению главы Республики Башкортостан Радия Хабирова. Они помогают выстраивать системное взаимодействие с предпринимателями и инвесторами, а также позволяют оперативно решать вопросы улучшения условий бизнес-деятельности.

Для регистрации в качестве участника открытого диалога «ЦУР Бизнес. Территория общения» необходимо заполнить анкету на Инвестиционном портале Республики Башкортостан. Регистрация открыта до 16 февраля, количество мест ограничено, сообщает пресс-служба правительства Республики Башкортостан.

Фото: пресс-служба правительства Республики Башкортостан.