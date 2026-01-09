Башкирия вошла в тройку лучших регионов России по развитию креативной экономики

Руководитель министерства отметила, что в регионе по итогам 2025 года наблюдается рост субъектов малого и среднего предпринимательства на 4,8 процента. Это, по ее словам, говорит о том, что в Башкирии ведется выверенная работа в части поддержки предпринимателей и создания благоприятных условий для ведения бизнеса.

Светлана Верещагина сообщила, что в регионе поддерживается в том числе креативная индустрия, включающая в себя 16 направлений. Сформирована экосистема управления индустриями, есть совет при главе республики, есть различные меры поддержки, созданы отдельные организации, которые помогают этим проектам, сопровождают их и в части того чтобы они могли получить меры финансовой поддержки. В результате в 2025 году Башкирия вошла в тройку лучших регионов по развитию креативной экономики.

В свою очередь начальник управления потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей администрации Уфы Аскар Баталов подчеркнул, что в столице реализуется 164 инвестиционных проекта и основное направление здесь — развитие и расширение существующего производства. В Уфе находится 43 процента зарегистрированных в регионе субъектов малого предпринимательства, 117 тысяч самозанятых. Он также отметил, что Уфа признана столицей креативного туризма.