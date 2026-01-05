-4 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Экономика
5 Января , 10:02

В Благовещенске фонари появились на 57 улицах строящегося микрорайона

Завершилось обустройство уличного освещения в микрорайоне Северный. Фонари появились на 57 улицах башкирского Благовещенска.

В Благовещенске фонари появились на 57 улицах строящегося микрорайона
В Благовещенске фонари появились на 57 улицах строящегося микрорайона

Новый год жители микрорайона встречали «при полном параде»: все улицы освещены. На проект, который осуществлялся в течение трех лет, из средств местного бюджета выделили более 32 миллионов рублей.

«Микрорайон строящийся, много земельных участков в собственности, не все еще построились. Но 57 улиц освещены, на них установлено более 880 фонарей, протянуто 37 400 метров СИП-провода», — сообщила глава Благовещенского района Анна Карабанова корреспонденту «Республики Башкортостан».

Кроме того в райцентре запитали освещение на улице Социалистической. Электричество на ней в этом году будет доведено до колледжа. «А также будем освещать те улицы, которые не вошли в ранее реализованные проекты», — поделились планами в муниципалитете.

Фото из аккаунта Анны КАРАБАНОВОЙ.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru