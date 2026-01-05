В Благовещенске фонари появились на 57 улицах строящегося микрорайона

Новый год жители микрорайона встречали «при полном параде»: все улицы освещены. На проект, который осуществлялся в течение трех лет, из средств местного бюджета выделили более 32 миллионов рублей.

«Микрорайон строящийся, много земельных участков в собственности, не все еще построились. Но 57 улиц освещены, на них установлено более 880 фонарей, протянуто 37 400 метров СИП-провода», — сообщила глава Благовещенского района Анна Карабанова корреспонденту «Республики Башкортостан».

Кроме того в райцентре запитали освещение на улице Социалистической. Электричество на ней в этом году будет доведено до колледжа. «А также будем освещать те улицы, которые не вошли в ранее реализованные проекты», — поделились планами в муниципалитете.

Фото из аккаунта Анны КАРАБАНОВОЙ.