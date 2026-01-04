В Башкирии стало больше предпринимателей

За 2025 год количество предприятий в секторе малого и среднего бизнеса увеличилось на 4,8 процента, сообщает пресс-служба правительства Башкирии. По этому показателю республики опередила общероссийские темпы. Сейчас в регионе насчитывается 148 тысяч субъектов МСП.

В прошлом году на поддержку предпринимательства направили около двух миллиардов рублей, оказав помощь 455 бизнесменам. Большое внимание уделили креативным индустриям. Успешные кластеры создали в Стерлитамаке, Бирске, Уфе.

«В сфере предпринимательства сегодня занято более 650 тысяч человек — это почти 40 процентов от всех работающих в экономике республики», — сообщил министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.