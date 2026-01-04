-3 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Экономика
4 Января , 12:22

В Башкирии стало больше предпринимателей

За год число субъектов малого и среднего бизнеса выросло.

пресс-служба правительства РБ
Фото: пресс-служба правительства РБ

За 2025 год количество предприятий в секторе малого и среднего бизнеса  увеличилось на 4,8 процента, сообщает пресс-служба правительства Башкирии. По этому показателю республики опередила общероссийские темпы. Сейчас в регионе насчитывается 148 тысяч субъектов МСП.

В прошлом году на поддержку предпринимательства направили около двух миллиардов рублей, оказав помощь 455 бизнесменам. Большое внимание уделили креативным индустриям. Успешные кластеры создали в Стерлитамаке, Бирске, Уфе.

«В сфере предпринимательства сегодня занято более 650 тысяч человек — это почти 40 процентов от всех работающих в экономике республики», — сообщил министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.

Автор: Вадим АНДРЕЕВ
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru