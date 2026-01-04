В Башкирии создадут 343 новых рабочих места при реализации 11 инвестпроектов

В 2025 году на заседаниях Инвестиционного комитета республики рассмотрено 11 проектов с общим объемом инвестиций два с половиной миллиарда рублей. Их реализация создаст 343 новых рабочих места.

Это проекты по строительству газовых заправок в районах республики, организации серийного производства рукавов для заправки самолетов, авиационных и реакторных двигателей, строительству комплекса по производству оборудования для нефтегазовой отрасли, а также по созданию промышленного технопарка по производству тракторной техники, арматуры.

«Приоритетные инвестиционные проекты в сфере промышленности — это не просто планы, а реальные контракты и рабочие места. Их отбор и поддержка являются для нас ключевым инструментом структурного обновления экономики», — сообщил министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев.

Инвесторов сохраняют высокий интерес к возможностям ОЭЗ «Алга». Сегодня в особой экономической зоне в зарегистрированы 25 резидентов. Заявленный объем инвестиций превышает 65 миллиардов рублей.

Для стимулирования инвестиционной деятельности в республике установили льготы по налогам, зачисляемым в республиканский бюджет.