-3 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Экономика
4 Января , 15:59

Турецкая компания построит семенной завод в Башкирии

Реализация проекта даст республике дополнительные рабочие места.

пресс-служба правительства РБ
Фото: пресс-служба правительства РБ

Компания из Турции «ТракСем» объявила о старте строительства семенного завода с лабораторией на территории Башкирии. Партнером проекта выступит «Племзавод Победа». Совместное сотрудничество проходит в рамках реализации Национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Строительство завода с лабораторией станет новой вехой в развитии АПК Башкирии, позволит закрепить успехи селекционной работы и создаст дополнительные высокотехнологичные рабочие места, сообщает пресс-служба правительства республики.

Автор: Вадим АНДРЕЕВ
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru