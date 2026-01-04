Турецкая компания построит семенной завод в Башкирии

Компания из Турции «ТракСем» объявила о старте строительства семенного завода с лабораторией на территории Башкирии. Партнером проекта выступит «Племзавод Победа». Совместное сотрудничество проходит в рамках реализации Национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Строительство завода с лабораторией станет новой вехой в развитии АПК Башкирии, позволит закрепить успехи селекционной работы и создаст дополнительные высокотехнологичные рабочие места, сообщает пресс-служба правительства республики.