3 Января , 18:11

Инвестиции в экономику Башкирии составили 445 миллиардов рублей

По этому показателю республика занимает 14-е место в России и второе место в Приволжском округе, сообщает пресс-служба правительства.

Правительство РБ.
Фото: Правительство РБ.

— Это результат постоянной работы с системообразующими предприятиями и мониторинга их экономической деятельности совместно с министерствами и ведомствами, — отметил первый вице-премьер — министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов.

Частные инвестиции выросли на 1,6 процента, достигнув 400 млрд рублей. Наибольший рост отмечен в обрабатывающих производствах — на 26 процентов, в гостиничной сфере и общепите — на 30 процентов, а также в водоснабжении.

В инвестиционном портфеле региона 2,5 тысячи проектов на общую сумму 1,3 трлн рублей. Активно развиваются преференциальные территории. Резиденты пяти ТОР за девять месяцев вложили 3,9 млрд рублей — в 1,6 раза больше, чем в 2024 году.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
