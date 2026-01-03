Инвестиции в экономику Башкирии составили 445 миллиардов рублей

— Это результат постоянной работы с системообразующими предприятиями и мониторинга их экономической деятельности совместно с министерствами и ведомствами, — отметил первый вице-премьер — министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов.

Частные инвестиции выросли на 1,6 процента, достигнув 400 млрд рублей. Наибольший рост отмечен в обрабатывающих производствах — на 26 процентов, в гостиничной сфере и общепите — на 30 процентов, а также в водоснабжении.

В инвестиционном портфеле региона 2,5 тысячи проектов на общую сумму 1,3 трлн рублей. Активно развиваются преференциальные территории. Резиденты пяти ТОР за девять месяцев вложили 3,9 млрд рублей — в 1,6 раза больше, чем в 2024 году.