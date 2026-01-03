Башкирия и Ташкентская область Узбекистана приступят к совместным проектам

По словам министра внешнеэкономических связей Маргариты Болычевой, уже в апреле начнутся строительные работы на территории технопарка в Бекабадском районе Ташкентской области.

— До этого момента сторонам следует завершить организационные и юридические формальности, определяющие правила работы башкирских предприятий в Узбекистане. Кроме того, совместно с узбекскими коллегами начата работа в Иглинском районе. В частности, планируется обновление агропредприятий с увеличением поголовья крупного рогатого скота для последующих экспортных поставок. Достигнута договоренность об участии делегации Башкортостана в международной выставке «Иннопром. Центральная Азия» в апреле, — отметила руководитель ведомства.

Узбекистан является одним из ключевых торговых партнеров республики, занимая седьмое место во внешнеторговом обороте с долей около 5 процентов. За прошедший год экспорт из Башкирии химической продукции вырос на 83 процента, текстиля и обуви — на 68,4 процента, металлов и изделий из них — на 34,1 процента.

— Эти данные подтверждают взаимный интерес и большой потенциал, который теперь необходимо реализовать через конкретные проекты, — подчеркнула Маргарита Болычева.

Работа идет в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».