В Башкирии вырос объём капитальных вложений в промышленность

В правительстве Башкирии подвели предварительные итоги работы в сферах промышленности, инноваций, торговли и услуг за 2025 год. Об этом сообщает пресс-служба исполнительных органов региона.

В Башкирии вырос объём капитальных вложений в промышленность

«Непростая финансово-экономическая конъюнктура создает объективные препятствия для предприятий. Это отразилось на темпах промышленного производства. При этом компании продолжают инвестировать в развитие. За 9 месяцев объем капиталовложений в промышленность вырос на 12%. Республика стала лидером федерального рейтинга по уровню кластерного развития. Особая экономическая зона «Алга» в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности ОЭЗ России поднялась с 7-го на 3-е место. Потребительский рынок балансирует между динамичным развитием цифровых каналов продаж и сохранением традиционной торговли. По итогам 10 месяцев суммарный товарооборот составил 2,7 трлн рублей. Онлайн-продажи достигли 35,8 млрд рублей, показав рост на 53%», - отметил Премьер-министр Андрей Назаров.

О предварительных итогах в некоторых сферах за 2025 год рассказал заместитель премьер-министра – министр промышленности, энергетики и инноваций РБ Александр Шельдяев. По его словам, объем отгруженной продукции по итогам 10 месяцев составил 2 187,9 млрд. рублей. За прошедшие пять лет по темпам роста Республика Башкортостан значительно опережает среднероссийские показатели - производство выросло на 25%.

Базисом развития промышленных производств является энергетическая инфраструктура. В текущем году объем инвестиций оценивается в размере 9,5 млрд руб., в соответствии с утвержденными инвестиционными программами субъектов электроэнергетики.

В сфере промышленности портфель приоритетных инвестиционных проектов Республики Башкортостан составляет 515,7 млрд. рублей с горизонтом реализации до 2037 года. По итогам 10 месяцев 2025 года объем розничного товарооборота в республике вырос на 141,7 млрд рублей и составил 1 триллион 355 млрд рублей или 103,7% в сопоставимой оценке к уровню 2024 года. По абсолютному значению оборота розничной торговли Башкортостан занимает 2 место в Приволжском федеральном округе.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы не только удержать достигнутые позиции, но и создать условия для дальнейшего развития промышленности», – подчеркнул Александр Шельдяев.

Фото: пресс-служба правительства РБ.

Автор: Владимир ЛЕОНТЬЕВ
