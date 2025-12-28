В Башкирии подвели итоги сезона заготовки кормов

Аграрии заготовили: 708 тыс. тонн сена, 1 млн 230 тыс. тонн сенажа, 1 млн 178 тыс. тонн силоса, 462 тыс. тонн соломы.

Таким образом, по итогам кампании на начавшийся зимне-стойловый период заготовлено по 28 центнеров кормовых единиц на одну условную голову скота, что составляет 110 процентов от расчетной потребности.

Между тем портал Агроэксперт приводит данные поголовья сельхозживотных по стране: КРС сократилось на три процента, овец и коз — на 5,7 процента, количество свиней увеличилось на 2,1 процента. Снижение рогатого скота, главным образом, пришлось на частное подворье, в то время как в сельхозорганизациях, к примеру, коров стало меньше на полпроцента.