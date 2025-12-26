Башкирия стала первой, кто внедрил систему ИСУП

Федеральную систему теперь используют на объектах дорожного хозяйства и капитального ремонта. Также в нем закрепили обязательный электронный документооборот на всех этапах строительства — от изысканий до эксплуатации.

Исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры РБ Артем Ковшов отметил, что в уходящем году Башкортостан значительно укрепил позиции как один из ведущих субъектов страны в области цифровой трансформации строительной отрасли.

— Ключевым достижением стало комплексное развитие двух взаимосвязанных государственных информационных систем: по обеспечению градостроительной деятельности и управлению проектами, которые в совокупности обеспечивают сквозное цифровое сопровождение всех этапов жизненного цикла объектов капитального строительства, — подчеркнул он.

Общее количество оказанных градостроительных услуг, таких, как получение градостроительного плана земельного участка, разрешения на строительство, на ввод объекта в эксплуатацию и других, составляет более 16 тыс. единиц. Таким образом республика добилась значительного сокращения административных барьеров: сроки технологического присоединения к инженерным сетям могут быть уменьшены до 35 процентов.