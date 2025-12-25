-24 °С
25 Декабря , 16:36

На правительственной комиссии рассказали о реализации нацпроектов в Башкирии

Глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях информировал, что принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию, которое провел заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Фото: из соцсетей Радия Хабирова.

Радий Хабиров написал в посте, что в Москве на заседании президиума правкомиссии по региональному развитию доложил об итогах участия республики в национальных и федеральных проектах.

«Такие совещания Марат Шакирзянович проводит регулярно, — отметил глава региона. — Это важный инструмент, который позволяет оперативно решать стратегические и текущие задачи по развитию регионов. Благоустройство, модернизация коммунальной инфраструктуры, ремонт и строительство дорог, строительство жилья и соцобъектов — все это не было бы возможным без помощи президента и правительства страны. Это серьезная поддержка, благодаря которой мы меняем ландшафт экономики и социальной сферы республики. И мы очень за нее признательны».

Напомним, национальные проекты — это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Это долгосрочные инициативы, реализуемые по поручению президента России Владимира Путина.

Автор: Ильдар АХИЯРОВ
