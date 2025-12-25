Андрей Назаров подвёл итоги работы представительств Башкирии за рубежом

— Только за прошедший год организовано более 80 взаимных визитов официальных и деловых делегаций. Активно ведется работа по поддержке республиканского экспорта, сопровождению совместных проектов. Большое внимание уделяется привлечению инвестиций, трансферу технологий и сотрудничеству в сфере науки и инноваций, — отметил Андрей Назаров.



Китайская Народна Республика, Турция и Казахстан входят в топ-3 стран контрагентов, с которыми у Башкирии выстроены партнерские отношения. По данным Федеральной таможенной службы, во внешнеторговом обороте республики на долю этих стран приходится 17,1%, 16,2% и 10,2%.

За время работы представительств в респуьлику привлечены иностранные инвестиции на сумму около 60 миллионов долларов США. В 2025 году был реализован ряд важных проектов в сферах машиностроения, текстильной промышленности и других.

Среди проектов, по которым продолжится работа в 2026 году — совместные технопарки: российско-белорусский инвестиционный кластер, башкирско-узбекский технопарк «Бекабад» и множество других проектов — от совместной работы в сфере АПК до укрепления туристского потенциала республики.

— Учитывая специфику работы, считаю деятельность представительств в 2025 году успешной. Дальнейшая интенсификация сотрудничества, как я считаю, сможет укрепить наши позиции на международной арене, — рассказала министр внешних экономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан Маргарита Болычева.

Фото: сайт правительства РБ