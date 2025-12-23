В Башкирии ввели первый дом по программе Комплексного развития

«Это первый реализованный проект многоквартирного дома в рамках КРТ, который впервые был заключен в республике в начале 2023 года, — написал глава строительного ведомства. —Этим событием в истории жилищного строительства республики, можно сказать, начинается новая глава — глава о том, как на территориях существующей жилой застройки появляются современные, комфортные, функциональные кварталы».

Артем Ковшов рассказал, что разрешение на строительство дома было получено в январе 2024 года. Под снос отправился целый квартал аварийных домов общей площадью более шести гектаров.

«И вот спустя меньше чем за два года в Черниковке по улице Орджоникидзе, 34 на месте двухэтажных аварийных домов вырос красивый 16-этажный многоквартирный дом, который задает новый уровень жилья стандарт-класса, — сообщил Ковшов. — Всего в квартале улиц Орджоникидзе, Уссурийской, Вологодской, Суворова, который застраивается по договору КРТ, застройщик — ООО «Специализированный застройщик – управление комплексной застройки № 12 КПД» уфимского треста «КПД» — возведет еще четыре таких дома общей площадью более 39 тысяч квадратных метров. Их строительство сегодня активно идет».

Напомним, по количеству реализуемых проектов жилой застройки по проектам КРТ Башкирия занимает лидирующие позиции в стране — заключено 37 договоров с градостроительным потенциалом более 3 млн кв. метров.