В Башкирии инфляция снизилась до минимальной за последние два года

Уровень инфляции в Башкирии оказался выше среднего по стране (6,6 процента), но ниже, чем в Приволжском федеральном округе (7,4 процента).

В ноябре инфляция была разнонаправленной: одни товары и услуги дорожали, другие дешевели. В результате, рост к октябрю составил всего 0,25 процента.

Подорожали фрукты и овощи, выросли в цене чай и кофе. Во многом это связано с повышением расходов производителей и дистрибьюторов, которые готовятся к введению обязательной цифровой маркировки чайной и кофейной продукции. В то же время продолжили дешеветь сахар, а также компьютеры, средства связи и телерадиотовары.

Непродовольственные товары выросли в цене умеренно, а услуги подешевели. В основном это связано с туризмом: из-за укрепления национальной валюты и сезонного падения спроса многие зарубежные поездки стали доступнее.