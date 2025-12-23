-18 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Экономика
23 Декабря , 09:29

В Башкирии инфляция снизилась до минимальной за последние два года

В ноябре годовая инфляция в республике резко снизилась: с 8,1 процента до минимальных за последние два года 6,7 процента, сообщает пресс-служба Нацбанка по РБ.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.
Фото: Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Уровень инфляции в Башкирии оказался выше среднего по стране (6,6 процента), но ниже, чем в Приволжском федеральном округе (7,4 процента).

В ноябре инфляция была разнонаправленной: одни товары и услуги дорожали, другие дешевели. В результате, рост к октябрю составил всего 0,25 процента.

Подорожали фрукты и овощи, выросли в цене чай и кофе. Во многом это связано с повышением расходов производителей и дистрибьюторов, которые готовятся к введению обязательной цифровой маркировки чайной и кофейной продукции. В то же время продолжили дешеветь сахар, а также компьютеры, средства связи и телерадиотовары.

Непродовольственные товары выросли в цене умеренно, а услуги подешевели. В основном это связано с туризмом: из-за укрепления национальной валюты и сезонного падения спроса многие зарубежные поездки стали доступнее.

Автор: Ильдар АХИЯРОВ
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru