В Башкирии производителей пива освободили от налога на имущество

«Мера призвана поддержать отечественных производителей в условиях ужесточения регулирования и роста затрат. Ранее льгота по налогу на имущество организаций этой категории налогоплательщиков уже предоставлялась – отрасль показала рост объемов производства и налоговых отчислений в бюджет. Сейчас производители столкнулись с новым повышением акцизов и удорожанием сырья. Наша задача – создать условия, которые помогут компаниям сохранить объемы производства, рабочие места и обеспечить приток доходов в республиканский бюджет», – пояснил председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.

Льгота не является безусловной. Установлен ряд критериев: компании должны обеспечить достойный уровень зарплаты сотрудникам, сохранить рабочие места и гарантировать прирост перечисляемой в бюджет суммы акцизов.

