16 Декабря , 13:51

Башкирия — среди лидеров по созданию современных промплощадок

Башкортостан сохраняет лидирующие позиции в сфере создания современных производственных площадок, сказал на сегодняшней оперативке в правительстве республики вице-премьер — министр промышленности, энергетики и инноваций РБ Александр Шельдяев.

Александр ДАНИЛОВ.
Фото: Александр ДАНИЛОВ.

По его словам, на территории региона действуют 12 индустриальных парков и 19 технопарков, в которых создано 32,6 тыс. рабочих мест, деятельность ведут 170 резидентов. Общий объем привлеченных инвестиций превысил 45 млрд рублей.

— За прошедшую пятилетку интегральный показатель развития индустриальных парков вырос на 20  процентов, а по технопаркам — на 280, — подчеркнул Александр Шельдяев. — Количество рабочих мест выросло на 831 процент.

Особняком в этом списке стоит особая экономическая зона «Алга», занявшая в этом году 3 место в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности ОЭЗ России. На сегодня здесь зарегистрированы 25 резидентов с заявленным объемом инвестиций 65,5 млрд рублей, планирующих создание 3,2 тыс. рабочих мест. За пять лет из бюджета республики на инфраструктуру ОЭЗ «Алга» выделили 6,5 млрд рублей. Пять предприятий, которые уже выпускают здесь продукцию, суммарно выручили за год 7 млрд рублей.

Между тем работа по укреплению кооперационных связей предприятий продолжается.

— На текущий момент более 120 башкирских предприятий являются участниками 25 промышленных кластеров в самых различных отраслях промышленности, — сообщил Александр Шельдяев. — Стоит отметить, что всего на текущий момент в Реестр промышленных кластеров Минпромторга России внесено 105 кластеров, то есть почти четверть всех кластеров создано при участии Башкортостана. Эти кластеры объединяют 310 предприятий, 36 регионов нашей страны, включая новые субъекты России.

Напомним, что на прошедшем в Уфе Российском промышленном форуме подвели итоги I Национального рейтинга субъектов РФ по уровню кластерного развития. Рейтинг оценивал 89 регионов по 21 показателю, отражающих взаимодействие бизнеса, науки и государства. В итоговый список вошли 20 лучших регионов. Республика стала лидером этого рейтинга.

Автор: Ильдар АХИЯРОВ
