В Башкирии создали каталог промышленности

Минпром региона разработал каталог промышленной продукции, производимой предприятиями Башкортостана, сообщает пресс-служба правительства республики.

Фото: пресс-служба правительства РБ.

Каталог опубликован на сайте правительства и будет регулярно обновляться по мере изменения данных и поступления новых сведений от предприятий. Каталог содержит сведения о предприятиях машиностроения, химической промышленности, легкой и пищевой промышленности, металлургии, строительной индустрии, приборостроения и направлениях, формирующих промышленный потенциал региона.

По мнению вице-премьера — министра промышленности, энергетики и инноваций РБ Александра Шельдяева, разработанный каталог упрощает взаимодействие производителей, способствует повышению узнаваемости и продвижению продукции предприятий Башкортостана, укреплению кооперационных связей и развитию импортозамещения. Создание единой базы позволит всем получать актуальную информацию о производственных возможностях региона, находить потенциальных подрядчиков, формировать кооперационные связи и расширять сотрудничество.

