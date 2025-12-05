-16 °С
5 Декабря , 14:35

Подписаны инвестсоглашения на 800 млн рублей для развития туризма в Башкирии

В рамках Международной недели бизнеса в Уфе министерство предпринимательства и туризма РБ заключило два соглашения об инвестиционных намерениях с частными компаниями.

Общий объем планируемых вложений в туристскую отрасль региона превысит 800 миллионов рублей. Документы подписаны с ООО «Ново-Групп» и ООО «Янбай», сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Как отметила министр предпринимательства и туризма РБ Светлана Верещагина, эти шаги направлены на качественное развитие отрасли.

«Благодаря данным соглашениям в регионе будут реализованы проекты по развитию туристской отрасли, созданию современных объектов инфраструктуры. Это приведет к увеличению туристического потока, развитию внутреннего и въездного туризма, а также повышению качества предоставляемых услуг», — прокомментировала Светлана Верещагина.

ООО «Ново-Групп» планирует создать базу отдыха «Инзерское плато» в Архангельском районе. Комплекс будет ориентирован на семейный отдых, включая детей с ограниченными возможностями здоровья и участников специальной военной операции. Проект предполагает завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию к 2030 году.

Второй проект реализует ООО «Янбай» в Дуванском районе. Здесь на инвестиции в размере свыше 202 миллионов рублей появится круглогодичный глэмпинг-парк «Янбай». В комплекс войдут 15 гостевых домов, банный комплекс, ресторан, амфитеатр под открытым небом и пункт проката туристического снаряжения. Концепция парка сочетает высокий уровень сервиса с экологическим туризмом.

Ожидается, что реализация этих проектов обеспечит создание более 30 новых рабочих мест и внесет весомый вклад в социально-экономическое развитие районов республики.

Справка

Международная неделя бизнеса проходит в Уфе с 3 по 5 декабря 2025 года под эгидой правительства Республики Башкортостан. Форум посвящен вопросам перспективного развития экономики, экспорта, инноваций и инвестиций.

Фото: пресс-служба правительства РБ.

Автор: Мария СНЫТКИНА
