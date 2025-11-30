-16 °С
Экономика
30 Ноября , 17:23

В Уфе пройдёт международная выставка-форум «УралСтройИндустрия»

Международная выставка-форум «УралСтройИндустрия» пройдет в Уфе 25-27 февраля 2026 года и станет ключевой площадкой для формирования вектора развития строительной отрасли России до 2030 года, а также демонстрации инвестиционного потенциала региона.

Как сообщает пресс-служба Минстроя РБ, на форуме соберутся эксперты, представители власти, ассоциаций и бизнеса для обсуждения стратегических задач строительства и архитектуры, презентации региональных проектов и поиска новых партнерств.

«Главная сессия – «Строительная отрасль России: цели, тренды и ключевые ориентиры развития 2030». Будут работать коллегии Минстроя РБ, Ассоциации застройщиков, окружные конференции по Уральскому и Приволжскому округам. Программа включает более 30 мероприятий по техническим требованиям, цифровым технологиям, жилищному строительству, архитектуре и кадровому обеспечению отрасли», - рассказали в ведомстве.

Форум завершится награждением победителей профессиональных конкурсов, включая «Архиграф-2025».

Фото: пресс-служба министерства строительства и архитектуры Башкирии.

Автор: Владимир ЛЕОНТЬЕВ
