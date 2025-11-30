В Башкирии обсудили проблему утилизации автомобильных шин

Специалисты констатировали, что автомобильные шины относятся к отходам четвёртого класса опасности и не могут размещаться в местах сбора твердых коммунальных отходов. При этом в регионе пока не создана системная схема их сбора и переработки.

Особенно остро проблема стоит весной и осенью, когда люди массово несут автомобильную «обувь» на контейнерные площадки. В итоге региональные операторы вынуждены складировать их возле мусоросортировочных комплексов или полигонов. Отработанного механизма дальнейших действий не существует.

Руководитель экспертного совета, заместитель председателя Комитета по экологии и природопользованию Гособрания РБ Руфина Шагапова, уточнила: «В Уфе периодически проходят акции по централизованному сбору шин для последующей утилизации, однако системной работы в этом направлении пока нет».

По данным статистики, в 2024 году на территории Башкирии образовалось 12,2 тысячи тонн отходов шин, покрышек и автомобильных камер. Причем из этого объема было утилизировано только треть. Главные сложности для такого бизнеса связаны, по словам, предпринимателей, с лицензированием деятельности, прохождением экологической экспертизы, сложностями в логистике и приобретении оборудования.

При этом к утилизации шин, собранных в Башкирии, подключилась «Татнефть». Которую, как выяснилось, такие проблемы не пугают. Как рассказал представитель этой компании Евгений Ульянов, первичная переработка осуществляется на производственных площадках в разных регионах России, но основной технологический процесс сосредоточен в Татарии. В результате переработки образуются продукты, включая изобутан, используемый при производстве новых шин. Компания уже начала вывоз шин с территории Башкирии, но трудности при сборе отходов не минуют и ее.

«Для развития отрасли малому бизнесу целесообразно выстраивать кооперацию с крупными утилизаторами, что в полной мере соответствует целям и задачам национального проекта «Экологическое благополучие», – считает министр экологии и природопользования РБ Нияз Фазылов. Тем более что других путей с участием предприятий Башкирии пока не видно.

Конечно, в идеале переработка шин – как раз то направление, где можно создавать экономику замкнутого цикла. Однако пока конкретных решений озвучено не было, и Руфина Шагапова призвала предпринимателей направлять предложения через экспертный совет, - коли такие появятся.

Проблема остра и тем, что действующее законодательство предусматривает к 2030 году направление 100 % отходов на сортировку, 50 % на переработку, и не менее 25 % отходов производства должно использоваться как вторичные ресурсы и сырье.

Фото: пресс-служба Минэкологии РБ.