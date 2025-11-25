-16 °С
В Башкирии приняли проект бюджета до 2028 года

Сбалансированным назвал проект принятого сегодня депутатами Госсобрания — Курутая РБ проект бюджета до 2028 года глава республики Радий Хабиров.

Фото: пресс-служба главы РБ.

Его пресс-служба сообщила, что Радий Хабиров сегодня принял участие в 27-м заседании Государственного Собрания — Курултая республики седьмого созыва, на котором парламентарии рассмотрели прогноз социально-экономического развития региона на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

Основные параметры документа представил первый вице-премьер — министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов. В базовом варианте прогноз предусматривает ежегодный рост экономики на уровне 3,9 процента с увеличением валового регионального продукта до 3,6 трлн рублей к 2028 году. Индекс промпроизводства в этот период запланирован на уровне 105 процентов ежегодно.

Стабильный рост ожидается и в инвестиционном секторе. Его темпы будут увеличиваться от 3,3 процента в 2026 году до 5,1 процента в 2028-м.

Темпы роста аграрной отрасли запланированы на уровне более трех процентов. В строительной отрасли ожидается ежегодный объем ввода 3,35-3,65 млн кв. м жилья.

Радий Хабиров в беседе с журналистами отметил, что Государственное Собрание внимательно подошло к проработке проекта бюджета.

— Мы провели его оптимизацию, и документ получился сбалансированным, — сказал он. — Мы, конечно, фиксируем рост доходов. При этом в непростой период развития страны и республики растут и наши расходы. Мы строим большое количество социальных объектов, часть из которых планируем ввести уже до конца 2025 года.

Автор: Ильдар АХИЯРОВ
