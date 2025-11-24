В Башкирии подвели итоги развития потребительского рынка

Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров отметил устойчивый рост ключевых показателей, подтверждающих лидирующие позиции республики в ПФО.

— Суммарный товарооборот за отчетный период приблизился к отметке в 2,5 трлн рублей. Особенно впечатляющие темпы роста демонстрирует электронная торговля: за последние 5-6 лет оборот увеличился более чем в 12 раз. Объем онлайн-продаж по итогам января-сентября 2025 года превысил 30 млрд рублей, что на 54 процента выше показателя аналогичного периода прошлого года, — отметил он.

Министр торговли и услуг региона Азат Аскаров сообщил, что индекс потребительских цен в республике составил 104,6 процента, что ниже среднего значения по ПФО. В целях стабилизации цен в республике действует Меморандум об ограничении наценки на социально-значимые товары не более 15 процентов. Оборот розничной торговли вырос на 3,7 процента. Значительное внимание уделяется развитию ярмарочной торговли: за 10 месяцев проведено почти 20 тысяч ярмарок на 308 площадках. Объем бытовых услуг населению вырос на 6,2 процентов

Республика сохраняет лидирующие позиции на алкогольном рынке страны. За 9 месяцев производство крепкого алкоголя выросло на 8,5 процентов, а пива – на 15,5 процентов. Поступления акцизов в бюджет республики увеличились на 35,5 процентов.

— У нас на сопровождении находится свыше 150 проектов с общим объемом инвестиций более 60 млрд. рублей в сфере оптовой и розничной торговли, складской логистики, общественного питания и придорожного сервиса. Активность бизнеса растет благодаря проводимой правительством региона работе по созданию благоприятного инвестиционного климата, — рассказал министр.

Андрей Назаров поручил министерству торговли и услуг усилить работу по привлечению инвесторов и реализовать в 2026 году не менее двух крупных инвестиционных проектов по созданию современной складской и логистической инфраструктуры.

