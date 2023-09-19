Группа «Черкизово» будет развивать птицеводство в Башкирии

В минувшем декабре группа стала владельцем птицеводческих и растениеводческих активов ГК «Русское зерно Уфа», среди которых «Башкирское зерно», «Уфимский комбинат хлебопродуктов», «Турбаслинские бройлеры». Так что Радий Хабиров выразил интерес республики к развитию «Черкизово» перерабатывающих производств.

– Вы – наш крупный партнёр в агропроме. А мы всегда работаем слаженно. Готовы обсудить региональные меры поддержки для более интенсивного развития, – подчеркнул Радий Хабиров.

Со своей стороны Сергей Михайлов рассказал о намечающейся модернизации приобретенных активов, в которую «Черкизово» вложит полмиллиарда рублей.

– В 2024-м рассчитываем поднять производительность сектора с 65 тысяч до 100 тысяч тонн мяса бройлера в живом весе, а в дальнейшем довести её до 120 тысяч. И еще: раньше эти предприятия не работали на экспорт. А сейчас мы уже подали заявку на поставки в Китай, – поделился планами Сергей Михайлов.

Фото предоставлено пресс-службой главы РБ.