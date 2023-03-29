Ильдар Зулькарнай: Правительство Башкирии держит правильный курс на диверсификацию

- Доклад правительства республики об итогах его работы в 2022 году и планах на 2023-й впечатлил меня деловым настроем команды главы республики Радия Хабирова, - сказал Ильдар Зулькарнай. - Как известно, Россия с 2022 года находится под беспрецедентными санкциями, наиболее сильные из которых, касающиеся экспорта-импорта российских нефти и нефтепродуктов, мы ощутим в текущем году. Однако слаженная и энергичная работа руководства республики позволила достичь хороших показателей роста не только в прошлом году, но и уверенно планировать рост экономики в 2023 году.

Я думаю, правительство взяло и держит совершенный правильный путь на диверсификацию экономики Башкортостана, что позволяет ему менее зависеть от добычи и переработки нефти. В республике за прошлый год достигнуты большие успехи в развитии солнечных электростанций, сети электрозаправок для электромобилей, в сфере радиоэлектроники, цифровой трансформации всех отраслей, развивается сотовая связь и интернет, транспортная инфраструктура, машиностроение – по многим из этих направлений Башкортостан занимает передовые позиции в ПФО и стране в целом.

Также в русле диверсификации экономики лежат наши успехи в сельском хозяйстве, показатели которого в 2022 году превысили почти на треть показатели 2021 года.

Огромные успехи достигнуты в привлечении внешних инвестиций, что даже приятно удивило некоторых депутатов Курултая-Госсобрания. Это достигнуто за счет международной кооперации, в частности, с Белоруссией, и создании благоприятных условий для инвесторов в технопарках, индустриальных парках и в целом в республике. Так, особая экономическая зона «Алга» уже использовала свои площади для инвесторов и планируется ее расширение.

Все эти планируемые меры, благодаря энергичной работе главы республики и его команды единомышленников, позволят Башкортостану и в 2023 году развиваться, нивелируя негативное воздействие западных экономических санкций.