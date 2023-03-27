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Вчера, 17:23

В Башкирии возведут придорожные комплексы за 134 миллиона рублей

В Мелеузовском, Белорецком и Кармаскалинской районах республики построят три новых многофункциональных придорожных комплекса. Инвесторы вложат в строительство 134 миллиона рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.

В Башкирии возведут придорожные комплексы за 134 миллиона рублей
В Башкирии возведут придорожные комплексы за 134 миллиона рублей

Кабмин республики принял решение содействовать в реализации трех новых проектов строительства придорожных комплексов – с АЗС, кафе, магазинами, автомойками и шиномонтажом – со всеми полагающимися мерами поддержки инвесторов.

- Первый проект будет реализован на автодороге местного значения «Ишимбай-Воскресенское-Мелеуз». Объем инвестиций составит более 52 млн рублей. Количество новых рабочих мест – 15, - отметил министр торговли и услуг Алексей Гусев.

Второй комплекс придорожного сервиса «Кармаскалы» устроится . вдоль автодороги общего пользования регионального значения «Уфа-Инзер-Белорецк».

- Третий инвестор планирует постройку комплекса «Самрай» на региональной автодороге «Уфа-Инзер-Белорецк» с объемом инвестиций 50 млн рублей с пятнадцатью рабочими местами, - рассказал Алексей Гусев.

 

Фото предоставлено пресс-службой правительства региона.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:многофункциональный придорожный комплексавтодорогипридорожный сервистуризмавтопутешествияминторговлигусев
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