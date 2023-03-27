В Башкирии возведут придорожные комплексы за 134 миллиона рублей

Кабмин республики принял решение содействовать в реализации трех новых проектов строительства придорожных комплексов – с АЗС, кафе, магазинами, автомойками и шиномонтажом – со всеми полагающимися мерами поддержки инвесторов.

- Первый проект будет реализован на автодороге местного значения «Ишимбай-Воскресенское-Мелеуз». Объем инвестиций составит более 52 млн рублей. Количество новых рабочих мест – 15, - отметил министр торговли и услуг Алексей Гусев.

Второй комплекс придорожного сервиса «Кармаскалы» устроится . вдоль автодороги общего пользования регионального значения «Уфа-Инзер-Белорецк».

- Третий инвестор планирует постройку комплекса «Самрай» на региональной автодороге «Уфа-Инзер-Белорецк» с объемом инвестиций 50 млн рублей с пятнадцатью рабочими местами, - рассказал Алексей Гусев.

Фото предоставлено пресс-службой правительства региона.