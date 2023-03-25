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Сегодня, 09:32

В Минске встретились два премьер-министра - Башкирии и Беларуси

Андрей Назаров сообщил в своем тг-канале о рабочей встрече с премьер-министром Беларуси Романом Головченко в Минске.

В Минске встретились два премьер-министра - Башкирии и Беларуси
В Минске встретились два премьер-министра - Башкирии и Беларуси

Глава кабмина Башкирии обсудил с руководителем правительства Беларуси подготовку к грядущему этим летом Х Форуму регионов России и Беларуси, который пройдет в Уфе.

- Мы видимся всё чаще с братскими коллегами. Объяснение этому очень простое - впереди важный форум регионов двух стран, помимо  этого, обсуждаем наши перспективные проекты, которых наметилось немало. Товарооборот между республиками вырос на 12 процентов. Договорились с Романом Александровичем провести в преддверии форума дни Республики Беларусь в Башкортостане, - объяснил Андрей Назаров.

Фото тг-канал Андрея Назарова.

В Минске встретились два премьер-министра - Башкирии и Беларуси
В Минске встретились два премьер-министра - Башкирии и Беларуси
В Минске встретились два премьер-министра - Башкирии и Беларуси
Автор:Денис БОРОДИН
Теги:форум регионов россии и беларуси«уфа»минскголовченконазаров
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