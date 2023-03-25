В Минске встретились два премьер-министра - Башкирии и Беларуси

Глава кабмина Башкирии обсудил с руководителем правительства Беларуси подготовку к грядущему этим летом Х Форуму регионов России и Беларуси, который пройдет в Уфе.

- Мы видимся всё чаще с братскими коллегами. Объяснение этому очень простое - впереди важный форум регионов двух стран, помимо этого, обсуждаем наши перспективные проекты, которых наметилось немало. Товарооборот между республиками вырос на 12 процентов. Договорились с Романом Александровичем провести в преддверии форума дни Республики Беларусь в Башкортостане, - объяснил Андрей Назаров.

Фото тг-канал Андрея Назарова.