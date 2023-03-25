Радий Хабиров: управленческая команда Башкирии поддержит участников СВО и их семьи

С первых слов семинара Радий Хабиров поблагодарил глав муниципалитетов за активную работу по поддержке участников специальной военной операции.

– Каждому из вас, коллеги, говорю огромное спасибо за это. Вы выезжаете на Донбасс, встречаетесь с бойцами, навещаете семьи военнослужащих в своих районах, решаете большое количество вопросов. Сегодня это приоритетная задача для всей нашей управленческой команды. Республика налаживает системное взаимодействие с подразделениями, где служат мобилизованные ребята. Жители городов и районов так же оказывают существенную помощь в обеспечении бойцов всем необходимым, - отметил Радий Хабиров.

Руководитель региона обозначил задачи по обеспечению стабильного социально-экономического развития Башкирии. В их числе – работа с инвесторами, строительство социальных объектов, модернизация транспортной сети муниципалитетов.

– В этому году стартует масштабная программа по ремонту «фонящих» дорог, на которую мы направим 4 млрд рублей, Предлагаю продлить этот проект и на 2024 год с выделением не меньшей суммы. Приведём транспортную сеть республики в порядок, это очень важно для наших жителей, – в частности, заметил глава Башкирии.

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