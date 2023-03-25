Башкирия закупит 400 единиц сельхозтехники в Беларуси в 2023 году

О такой договоренности стало известно на вчерашнем заседании рабочей группы по сотрудничеству Баларуси и Башкирии в Минске.

- Мы реализуем совместные проекты с компанией «Амкодор» и завершаем строительство завода холдинга по производству оборудования для послеуборочной обработки зерна. Его запуск станет одним из ключевых мероприятий X Форума регионов России и Беларуси. Готовим офсетный контракт в целях строительства второго завода компании «Амкодор» по производству коммунальной техники. Цена контракта составит 3 млрд. рублей, - отметил Андрей Назаров.

Первый вице-премьер-министра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Рустам Муратов добавил, что в регионе открываются магазины белорусских продуктов, готовится совместное производство беспилотных авиационных систем, спортсмены обеих республик участвуют в соревнованиях. Помимо уже намеченного партнерства в части приобретения белорусской техники стороны обсудили вопросы модернизации трамвайного подвижного состава в городе Уфе при сотрудничестве с ОАО «УКХ «Белкоммунмаш», сотрудничество в сфере лесного хозяйства, легкой промышленности, совместного строительства молочно-товарных ферм на территории Башкирии, реализацию проекта «Башкирско-белорусское долголетие. Туризм».

Фото предоставлено пресс-службой правительства региона.