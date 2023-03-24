Под Уфой построят агропромышленный парк за 10 миллиардов рублей

Генеральный директор «Уральской мясной компании» Ринат Зайнуллин представил проект создания агропромышленного парка «Таврос Агропарк» на «инвестчасе» при главе республики. На территории рядом с деревней Подымалово планируют построить производственную, логистическую и инженерную инфраструктуру. Общий объём инвестиций – 10 млрд рублей.

– С учётом дальнейших вложений резидентов капитализация проекта к 2025 году может достичь 25 млрд рублей, – отметил он. – На первом этапе в агропарке будут трудиться порядка 80 человек. В перспективе число специалистов может вырасти до 500 человек. На площадке откроют оптово-розничный рынок, комплекс по переработке мясной продукции для розничных сетей, а также предприятия, которые предоставляют торгово-сервисные услуги.

В июне инвесторы должны начать строительство.

Фото с сайта главы РБ.