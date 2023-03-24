Андрей Назаров оценил отчет Михаила Мишустина перед Госдумой

Андрей Назаров выделил несколько важных тезисов. Первый – о том, что экономика России выстояла, несмотря на сильнейший санкционный удар, и вернулась на траекторию роста.

- Сила России в ее регионах. Их развитие – один из приоритетов. Федеральный центр продолжит поддерживать реализацию крупных проектов и выстраивать конструктивные взаимоотношения с регионами. Приоритеты дальнейшей работы правительства — народосбережение, повышение благосостояния граждан, укрепление технологического и финансового суверенитета страны, развитие транспортной инфраструктуры, укрепление сотрудничества с союзниками и поиск перспективных партнеров, - отметил Андрей Назаров.

Премьер-министр подчеркнул, что на следующей неделе ему также предстоит выступить с отчетом об итогах работы правительства Башкирии в 2022 году в Госсобрании.

- Доклад будет объемным и затронет самые разные направления нашей работы. Надеюсь, у нас получится такой же конструктивный диалог с региональными парламентариями, - предположил Андрей Назаров.

Фото из тг-канала Андрея Назарова.