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Сегодня, 11:17

Андрей Назаров оценил отчет Михаила Мишустина перед Госдумой

Главным событием дня назвал премьер-министр правительства республики Андрей Назаров выступление Михаила Мишустина перед российским парламентом с отчетом о деятельности правительства на своей странице в соцсетях.

Андрей Назаров оценил отчет Михаила Мишустина перед Госдумой
Андрей Назаров оценил отчет Михаила Мишустина перед Госдумой

Андрей Назаров выделил несколько важных тезисов. Первый – о том, что экономика России выстояла, несмотря на сильнейший санкционный удар, и вернулась на траекторию роста.

- Сила России в ее регионах. Их развитие – один из приоритетов. Федеральный центр продолжит поддерживать реализацию крупных проектов и выстраивать конструктивные взаимоотношения с регионами. Приоритеты дальнейшей работы правительства — народосбережение, повышение благосостояния граждан, укрепление технологического и финансового суверенитета страны, развитие транспортной инфраструктуры, укрепление сотрудничества с союзниками и поиск перспективных партнеров, - отметил Андрей Назаров.

Премьер-министр подчеркнул, что на следующей неделе ему также предстоит выступить с отчетом об итогах работы правительства Башкирии в 2022 году в Госсобрании.

- Доклад будет объемным и затронет самые разные направления нашей работы. Надеюсь, у нас получится такой же конструктивный диалог с региональными парламентариями, - предположил Андрей Назаров.

 

Фото из тг-канала Андрея Назарова.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:михаил мишустинотчет правительства перед госдумойпремьер-министрандрей назаровотчет перед госсобранием
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