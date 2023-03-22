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Сегодня, 14:33

В Башкирии Павловская ГЭС полностью перейдет в Нуримановский район

Депутаты Башкирии планируют законодательно утвердить изменения границ муниципальных образований Нуримановский и Благовещенский районы республики.

В Башкирии Павловская ГЭС полностью перейдет в Нуримановский район
В Башкирии Павловская ГЭС полностью перейдет в Нуримановский район

Необходимость изменений, по оценкам депутатов, связана с работой гидротехнических сооружений и объектов энергетики Павловской ГЭС. Сейчас они частично расположены на территории Нуримановского района, а частично – Благовещенского. Новые границы предлагается провести с учетом фактического обслуживания объектов энергетики, а также перспектив развития Павловского судоходного шлюза. Теперь граница Нуримановского района будет включать в себя весь судоходный шлюз и проходить по правому берегу реки Уфа.

В результате часть территории поселения Октябрьский сельсовет Благовещенского района площадью 6,7 тыс. кв. м войдет в состав Павловского сельсовета Нуримановского района республики. На законопроект получено положительное заключение правительства РБ. На изменение границ предусмотрены средства из бюджета Нуримановского района в размере 450 тыс. рублей. Дополнительных расходов из республиканского бюджета не потребуется.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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