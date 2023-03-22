Радию Хабирову приглянулся на выставке бык-красавец

«Встретил ещё одного персонажа, близкого по характеру», - пошутил он.

Напомним, выставка проходит в Уфе с 21 по 24 марта с участием 340 компаний из 37 регионов России, а также Беларуси, Китая, Кыргызстана и Южной Кореи.