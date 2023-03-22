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Радию Хабирову приглянулся на выставке бык-красавец

Глава региона выложил на своей странице в социальных сетях видео с выставки «Агрокомплекс».

Радию Хабирову приглянулся на выставке бык-красавец
Радию Хабирову приглянулся на выставке бык-красавец

«Встретил ещё одного персонажа, близкого по характеру», - пошутил он.

Напомним, выставка проходит в Уфе с 21 по 24 марта с участием 340 компаний из 37 регионов России, а также Беларуси, Китая, Кыргызстана и Южной Кореи.

Видео:Радий Хабиров/vk.com
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Автор:Марат АМИНЕВ
Теги:радий хабиров
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