В Кугарчинском районе Башкирии появится молочная ферма

Проект стоимостью 1,6 млрд рублей реализует агрофирма «Иртюбяк». Инициативу одобрили на «Инвестчасе». Ферма будет включать два коровника на 600 голов каждый, телятник, доильный зал и комбикормовый завод. Технологическое оборудование поставит и смонтирует белорусский подрядчик. На предприятии будут трудиться около 20 человек.

Руководитель предприятия Олег Николаев сообщил, что в перспективе поголовье фермы можно будет увеличить до 1 800 коров, что позволит производить до 50 тонн молока в сутки. Глава Башкортостана предложил ещё раз рассмотреть проект на «Инвестчасе», обсудить планы развития и меры господдержки.

– У белорусов хорошие компетенции в сельском хозяйстве, в том числе производстве доильного оборудования, – отметил Радий Хабиров. – Дополнительно здесь рассматривают возможность заёмного финансирования со стороны белорусского банка. Если мы сможем объединить все эти факторы, получится успешный проект.