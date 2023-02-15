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Вчера, 20:26

В Кугарчинском районе Башкирии появится молочная ферма

Радий Хабиров посетил стройплощадку животноводческой фермы на 1 200 коров рядом с деревней Ялчино, сообщает пресс-служба главы региона.

В Кугарчинском районе Башкирии появится молочная ферма
В Кугарчинском районе Башкирии появится молочная ферма

Проект стоимостью 1,6 млрд рублей реализует агрофирма «Иртюбяк». Инициативу одобрили  на «Инвестчасе». Ферма будет включать два коровника на 600 голов каждый, телятник, доильный зал и комбикормовый завод. Технологическое оборудование поставит и смонтирует белорусский подрядчик. На предприятии будут трудиться около 20 человек.

Руководитель предприятия Олег Николаев сообщил, что в перспективе поголовье фермы можно будет увеличить до 1 800 коров, что позволит производить до 50 тонн молока в сутки. Глава Башкортостана предложил ещё раз рассмотреть проект на «Инвестчасе», обсудить планы развития и меры господдержки.

– У белорусов хорошие компетенции в сельском хозяйстве, в том числе производстве доильного оборудования, – отметил Радий Хабиров. – Дополнительно здесь рассматривают возможность заёмного финансирования со стороны белорусского банка. Если мы сможем объединить все эти факторы, получится успешный проект.

Автор:Марат АМИНЕВ
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