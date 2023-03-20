В России появился новый официальный региональный бренд – Мансуровский гранит

Об этом сообщается на официальном сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Мансуровское месторождение в Учалинском районе является крупнейшим по добыче ценного светло-серого гранита, который благодаря своей прочности и долговечности применяется во всех видах строительных работ.



Мансуровский гранит имеет определенный уровень качества, пользуется хорошим спросом, широко известен не только в республике, но и в стране стране.

Использовался на строительстве различных объектов, в том числе и крупных, например, построенных к 1000-летию Казани, 450-летию добровольного вхождения Башкортостана в состав России, Олимпиаде в Сочи.

Использовался для благоустройства улиц стоилцы страны и отделки новых станций московского метрополитена. А также использован при строительстве памятника генерал-майору Минигали Шаймуратову на Советской площади.

Кстати, ранее в республике были зарегистрированы в качестве «наименования места происхождения товара» такие бренды как Башкирский мёд, Курай, Кургазак, Бурзянский бортевой мед, минеральные воды «Ассы» и «Юматовская».

Фото из открытых источников.