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В России появился новый официальный региональный бренд – Мансуровский гранит

Он стал седьмым региональным брендом Республики Башкортостан и первым, которому присвоили статус «географического указания».

В России появился новый официальный региональный бренд – Мансуровский гранит
В России появился новый официальный региональный бренд – Мансуровский гранит

Об этом сообщается на официальном сайте  Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Мансуровское месторождение в Учалинском районе является крупнейшим по добыче ценного светло-серого гранита, который благодаря своей прочности и долговечности применяется во всех видах строительных работ.

Мансуровский гранит имеет определенный уровень качества, пользуется хорошим спросом, широко известен не только в республике, но и в стране стране.

Использовался на строительстве различных объектов, в том числе и крупных, например, построенных к 1000-летию Казани, 450-летию добровольного вхождения Башкортостана в состав России, Олимпиаде в Сочи.

Использовался для благоустройства улиц стоилцы страны и отделки новых станций московского метрополитена. А также использован при строительстве памятника генерал-майору Минигали Шаймуратову на Советской площади.

Кстати, ранее в республике были зарегистрированы в качестве «наименования места происхождения товара» такие бренды как Башкирский мёд, Курай, Кургазак, Бурзянский бортевой мед, минеральные воды «Ассы» и «Юматовская».

Фото из открытых источников.

 

Автор:Аниса Янбаева.
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