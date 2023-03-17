В башкирских селах производят не только молоко, но и стиральный порошок

Глава региона обратил внимание, что цех по производству моющих средств расположен в сельской местности, а не в крупном промышленном центре, где обычно подобное размещают.

«Он (стиральный порошок — ред.) есть в магазинах республики, в соседних регионах, на популярных маркетплейсах. Порошок так и называется – «Мамин». А выпускает его и другие моющие средства предпринимательница Айгуль Закирова, - написал Радий Хабиров. - У нее свой цех в Салаватском районе. Вся продукция сертифицирована. Свой бизнес Айгуль Закирова открыла в 2015 году. В 2022-м воспользовалась господдержкой – получила субсидию на возмещение затрат по нацпроекту «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». На эти средства предпринимательница закупила дополнительное оборудование, ассортимент стал больше – сейчас девушка регистрирует новую линейку. И думает о расширении рынков сбыта и объемов продукции».

Радий Хабиров напомнил, что для предпринимателей Башкортостана действует целый ряд мер господдержки на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. «Мы собрали их на портале https://investrb.ru/», - информировал он.

Фото: соцсети Радия Хабирова.