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Экономика
Сегодня, 09:16

Башкирия нивелировала последствия западных санкций

Доктор экономических наук, заведующий лабораторией современных проблем региональной экономики УФИЦ РАН Ильдар Зулькарнай прокомментировал агентству «Башинформ» заметный рост объема инвестиций в экономику Башкортостана, зарегистрированный в 2022 году.

Башкирия нивелировала последствия западных санкций
Башкирия нивелировала последствия западных санкций

Объем инвестиций в экономику Башкортостана по итогам прошлого года вырос на 5,9% и достиг 512,4 млрд рублей. Экономист Ильдар Зулькарнай связывает это с тем, что руководство республики активно развивало сотрудничество с российскими регионами, а также внешнеэкономические связи с дружественными странами, что позволило «погасить» негативный эффект западных санкций.

Ему вторит директор Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России Андрей Шпиленко: «Башкортостан стал площадкой, на которой предприниматели получают широкий набор мер поддержки, в том числе с использованием федеральных преференций. Здесь не боятся внедрять новые инструменты работы. Это и стало залогом вашей инвестиционной привлекательности».

Фото из открытых источников.

Автор:Надежда РОМАНОВА
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