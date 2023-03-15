Башкирия нивелировала последствия западных санкций

Объем инвестиций в экономику Башкортостана по итогам прошлого года вырос на 5,9% и достиг 512,4 млрд рублей. Экономист Ильдар Зулькарнай связывает это с тем, что руководство республики активно развивало сотрудничество с российскими регионами, а также внешнеэкономические связи с дружественными странами, что позволило «погасить» негативный эффект западных санкций.

Ему вторит директор Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России Андрей Шпиленко: «Башкортостан стал площадкой, на которой предприниматели получают широкий набор мер поддержки, в том числе с использованием федеральных преференций. Здесь не боятся внедрять новые инструменты работы. Это и стало залогом вашей инвестиционной привлекательности».

Фото из открытых источников.