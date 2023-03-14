В Башкирии инвестиции в экономику превысили 500 миллиардов рублей

«Положительную динамику по инвестициям мы удерживаем с 2019 года. За последние четыре непростых года инвестиции выросли на 40,2 процента – это самый высокий прирост в Приволжском федеральном округе. Мы много работаем над тем, чтобы создавать комфортные условия для бизнеса – территории опережающего развития, ОЭЗ, промышленные и индустриальные парки. Продумываем программы поддержки, льготы и преференции.



Несмотря на непростой период и глобальные санкции, мы идем вперед. Не останавливаемся, все наши инструменты отлажены и доказывают свою эффективность. А бизнес видит в нас надежного партнера. В том числе – наши крупнейшие предприятия, которые реализуют инвестпрограммы, модернизируют производство», - подчеркнул Радий Хабиров.