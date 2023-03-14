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Экономика
Вчера, 14:15

В Башкирии инвестиции в экономику превысили 500 миллиардов рублей

Объем инвестиций по итогам минувшего года вырос на 5,9 процента и достиг 512,4 млрд рублей, сообщил в соцсетях глава республики Радий Хабиров.

В Башкирии инвестиции в экономику превысили 500 миллиардов рублей
В Башкирии инвестиции в экономику превысили 500 миллиардов рублей

«Положительную динамику по инвестициям мы удерживаем с 2019 года. За последние четыре непростых года инвестиции выросли на 40,2 процента – это самый высокий прирост в Приволжском федеральном округе. Мы много работаем над тем, чтобы создавать комфортные условия для бизнеса – территории опережающего развития, ОЭЗ, промышленные и индустриальные парки. Продумываем программы поддержки, льготы и преференции.

Несмотря на непростой период и глобальные санкции, мы идем вперед. Не останавливаемся, все наши инструменты отлажены и доказывают свою эффективность. А бизнес видит в нас надежного партнера. В том числе – наши крупнейшие предприятия, которые реализуют инвестпрограммы, модернизируют производство», - подчеркнул Радий Хабиров.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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