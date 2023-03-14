-6 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Экономика
Вчера, 13:25

Предприятию из Башкирии оказали «скорую экспортную помощь»

Бригада «Скорой экспортной помощи» посетила фирму по производству высокотехнологичного оборудования для бурения скважин.

Предприятию из Башкирии оказали «скорую экспортную помощь»
Предприятию из Башкирии оказали «скорую экспортную помощь»

Выезд состоялся в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщает пресс-служба правительства РБ.

«Это уже пятый выезд бригады «Скорой экспортной помощи», – прокомментировала министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева. – Специалисты рассказали представителями компании о действующих в нашей республике мерах поддержки экспортеров. Совестно с руководством предприятия будем отрабатывать их запросы».

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика