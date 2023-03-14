Предприятию из Башкирии оказали «скорую экспортную помощь»

Выезд состоялся в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщает пресс-служба правительства РБ.

«Это уже пятый выезд бригады «Скорой экспортной помощи», – прокомментировала министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева. – Специалисты рассказали представителями компании о действующих в нашей республике мерах поддержки экспортеров. Совестно с руководством предприятия будем отрабатывать их запросы».

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.