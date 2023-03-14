Аграрии Башкирии завершили ремонт прицепного инвентаря

В хозяйствах республики завершается подготовка техники к полевым работам 2023 года.

– В весенних полевых работах участие примут около 11 тысяч тракторных агрегатов на подготовке почвы к посеву и 5,2 тыс. агрегатов на посеве сельскохозяйственных культур, – сказал заместитель премьер-министра правительства РБ – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. Он отметил, что в 2022 году аграрии Башкортостана приобрели более 3,2 тыс. единиц сельхозтехники на 12,8 млрд рублей. Напомним, в республике действует региональная программа, в рамках которой сельхозпроизводителям субсидируют до 50% затрат.

По оценкам специалистов, в ближайшие дни к выходу на поля будут готовы почвообрабатывающие и посевные машины, работы проведены на 95%.