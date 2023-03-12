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Радий Хабиров пригласил представителей Ирана на выставку «Газ. Нефть. Технологии» в Уфу

12 марта в Тегеране глава Башкирии Радий Хабиров встретился с заместителем министра нефти Ирана, управляющим директором Национальной иранской нефтяной компании Мохсеном Ходжасте-Мехром, сообщает пресс-служба главы РБ.

Радий Хабиров пригласил представителей Ирана на выставку «Газ. Нефть. Технологии» в Уфу
Радий Хабиров пригласил представителей Ирана на выставку «Газ. Нефть. Технологии» в Уфу

Стороны обсудили укрепление сотрудничества в нефтегазовой отрасли и реализацию совместных проектов.

Мохсен Ходжасте-Мехр сообщил, что посещал стенд Башкирии на площадке Петербургского международного газового форума и ознакомился с широкими возможностями республики.

В свою очередь, Радий Хабиров отметил, что регион готов поделиться компетенциями в области производства нефтепромыслового и геофизического оборудования. Также он предложил развивать научно-образовательное сотрудничество в сфере нефтедобычи и нефтепереработки на уровне отраслевых вузов.

«Решением правительства России в Башкортостане создали Евразийский научно-образовательный центр (НОЦ) мирового уровня. Было бы очень полезно, если бы мы в рамках работы НОЦ организовали постоянное взаимодействие наших научных кругов», - подчеркнул глава республики.

В заключение встречи Радий Хабиров пригласил заместителя министра нефти и представителей промышленности Ирана посетить отраслевую выставку «Газ. Нефть. Технологии», которая пройдёт в Уфе в мае.

Напомним, делегация Башкирии прибыла в Иран сегодня, 12 марта. По итогам деловых встреч Радий Хабиров поручил разработать «дорожную карту» сотрудничества с Ираном.

Фото пресс-службы главы РБ. 

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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